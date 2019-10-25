«В период председательства в Движении Неприсоединения Венесуэла успешно координировала деятельность организации и взаимодействие стран-участниц».

Как сообщает АПА, об этом сегодня в ходе дебатов XVIII Бакинского саммита глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы уверены, что Азербайджан будет эффективно осуществлять функции председателя в Движении Неприсоединения. Мы знаем Баку как надежного партнера, который проводит сбалансированную внешнюю политику в соответствии с принципами Движения Неприсоединения», — подчеркнул замглавы МИД России.

С.Вершинин отметил, что позиции России и Движения Неприсоединения совпадают, как отмечалось в письме президента Владимира Путина.

В своем выступлении замминистра раскритиковал политику США и сказал, что эта страна заслуживает осуждения со стороны Движения Неприсоединения.

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