В Баку начал работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в Саммите.
Главы государств и правительств сделали совместное фото.
В Баку начал работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в Саммите.
Главы государств и правительств сделали совместное фото.
Дата: 2019/10/25 12:33
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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