Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) будет основано на принципах Бандунге, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан построит деятельность в ДН на принципах Бандунге. Они совпадают с внешней политикой нашей страны», — сказал Ильхам Алиев в пятницу в Баку на 18-ом саммите организации, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Азербайджан приложит усилия для сотрудничества ДН с другими международными институтами. Особое значение носит сотрудничество ООН. Также особое внимание нужно уделить малым странам, не имеющим выхода к морю», — добавил Ильхам Алиев.

Глава государства в своем выступлении также коснулся вопроса армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Карабах и семь районов — приблизительно 20% наших территорий — более 25 лет находятся под оккупацией Армении. Эта страна провела этническую чистку на этих территориях. На оккупированных территориях армяне разрушаются религиозные и культурные памятники Азербайджана и изменяются топонимы», — сказал президент.

Президент добавил, что «Азербайджан верен демократическим принципам и демократические права — это сознательный выбор страны».

Сформулированные на конференции стран Азии и Африки в г. Бандунге в апреле 1955г 10 принципов сотрудничества афро-азиатских стран включают: 1) уважение основных прав человека, целей и принципов устава ООН; 2) уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран; 3) признание равенства всех рас и всех наций, больших и малых; 4) воздержание от интервенции и вмешательства во внутренние дела других стран; 5) уважение прав каждой страны на индивидуальную или коллективную оборону; 6а) воздержание от использования соглашения о коллективной обороне в частных интересах какой-либо из великих держав; 6б) воздержание любой страны от оказания нажима на другие страны; 7) воздержание от актов или угроз агрессии или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любой страны; 8) урегулирование всех международных споров мирными средствами; 9) содействие взаимным интересам и сотрудничеству; 10) уважение справедливости и международных обязательств.

Minval.az