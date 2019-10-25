Управление мусульман Кавказа (УМК) прокомментировало информацию об исчезновении отправившегося в паломничество в Кербалу жителя села Сарханлы Имишлинского района Юсифова Давара Гафар оглу, сообщает АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, Д.Юсифов, которого в селе называют ахундом, не является официально назначенным УМК религиозным деятелем.

Отметим, в социальных сетях распространилась информация о пропаже отправившегося в Кербалу Д.Юсифова. Сообщается, что в связи с его пропажей подано обращение и в правоохранительные органы Ирака.

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