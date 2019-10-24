24 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

«Действующие власти в Азербайджане и Иране выполняют хорошую работу, для улучшения интересов и благосостояния двух стран и народов. Уверяю вас, что иранское государство и иранский народ всегда были и будут рядом с азербайджанским государством и народом Азербайджана»,- заявил президент Роухани.

Он вырази надежду, что в ходе переговоров с азербайджанским коллегой стороны проведут «обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран».

Minval.az