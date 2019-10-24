В рамках проходящего в Баку XVIII Саммита стран Движения Неприсоединения (ДН) министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены отношения между Азербайджаном и МККК, стороны выразили надежду на успешное сотрудничество в будущем.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что МККК является одним из главных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере. Он отметил, что Азербайджан высоко оценивает деятельность Комитета в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, передает агентство АПА.

Э.Мамедъяров затронул вопрос освобождения пленных по принципу «всех на всех», подчеркнул важность продолжения усилий для решения этого вопроса.

П.Маурер в свою очередь отметил, что МККК последовательно прилагает усилия, проинформировал о работе, которую реализует Комитет в этом направлении.

Затем президент МККК выразил благодарность за приглашение на Саммит Движения Неприсоединения, отметил, что Комитет всегда готов сотрудничать с Азербайджаном в гуманитарной сфере.

Minval.az