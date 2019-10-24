25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-16, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az