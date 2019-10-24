Несмотря на обращение Национального Совета в Исполнительную Власть города Баку в связи с проведением 19 октября митинга, выделения им места, представители оппозиции грубо нарушили общественный порядок в центре столицы.

Об этом АПА сообщили в Министерстве внутренних дел.

В сообщении отмечается, что сотрудники полиции в рамках закона предотвращали действия, сопровождавшиеся грубым нарушением общественного порядка на месте несанкционированного митинга, возможное противостояние между людьми, а также действия, направленные на нарушение отдыха граждан.

В то же время лица, которым без препятствий было предоставлено освещение событий, распространяют в социальных сетях материалы, которые смонтированы из кадров с событий, происходивших в европейских странах.

Распространяемые специальными группами эти статусы, сопровождаемые оскорблениями, клеветой, бранью, целью которых является очернить имидж полиции, вызывают недовольство у большей части народа, и в связи с этим в протестах, распространяемых гражданами страны и иностранцами, испытывающими симпатию к нашей стране, выражается уважение к законам страны, сотрудникам полиции.

В связи с этим выражаем благодарность вам за вашу оценку нелегкой и славной деятельности полиции, за вашу гражданскую позицию.

Отмечаем, что личный состав органов внутренних дел, прошедший испытания временем, всегда являлся надежным защитником нашей государственности. Он продолжает свою деятельность в духе преданности государственности и народу, и так будет и впредь, несмотря на то, что говорят клеветники.

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