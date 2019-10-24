Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял академика Акифа Ализаде и вручил ему орден «Эмек» первой степени.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял академика Акифа Ализаде и вручил ему орден «Эмек» первой степени.
Дата: 2019/10/24 12:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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