ЛУКОЙЛ находится в процессе выхода из совместного с Saudi Aramco проекта в Саудовской Аравии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление президента российской НК Вагита Алекперова. Речь идет о крупном геологоразведочном проекте. Было открыто «сложно построенное» месторождение со сверхглубокими пластами, уточнил Алекперов. Однако Saudi Aramco и правительство Саудовской Аравии не смогли создать условия для экономически целесообразной разработки, пояснил он.

«Мы сейчас ведем процесс передачи проекта королевству. Надеюсь, что до конца года он завершится», — сказал Алекперов, отметив, что сейчас компания обсуждает с Saudi Aramco сотрудничество на африканском континенте и в третьих странах, в частности «совместное участие в Узбекистане». «Но это пока в стадии изучения и переговоров», — уточнил он.

Minval.az