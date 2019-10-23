Исследование российских геофизиков показало, как понять, что через пять дней произойдет землетрясение. Отчет об этом опубликован в журнале «Доклады академии наук».

Ученые выяснили, что за 4-5 дней до землетрясения длина волны ВГВ начинает увеличиваться. Она достигает своего максимума за два дня до события, после чего резко падает за сутки перед катастрофой.

Для выявления данной закономерности геофизики проанализировали спутниковые данные, полученные во время землетрясений в Киргизии 8 января 2007 года, в Казахстане 28 января 2013 года и в Узбекистане 26 мая 2013 года. Во всех трех случаях были замечены изменения параметров гравитационных волн.

Отмечается, что это открытие может помочь в разработке краткосрочных методов прогнозирования землетрясений.

Уточняется, что в исследование поучаствовали ученые из Института динамики геосфер РАН, ИКИ РАН и ВШЭ.

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