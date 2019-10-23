Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов расследовали жалобу, поступившую в министерство по поводу распространения неприятного запаха на территории жилого массива Хазар баглары в Сумгайыте.

Как сообщает АПА, начальник регионального управления экологии №4 МЭПР Мубариз Велиев сказал, что причиной запаха был пожар, который произошел в утренние часы на территории камышовых зарослей между массивом Хазар баглары и Каспием.

Он отметил, что причина пожара расследуется соответствующими структурами.

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