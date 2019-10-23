Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрулом Хамидом, который находится в Баку в рамках Международного форума по энергетической хартии.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, возможность расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Отметив, что сотрудничество в рамках Энергетической хартии создает возможности для развития отношений между двумя странами, министр рассказал, что Азербайджан будет председательствовать на Международной конференции по энергетической хартии в следующем году.

На встрече отмечена важная роль SOCAR в энергетическом сотрудничестве, рассказано о важности использования опыта SOCAR при разработке нефтяных и газовых месторождений Бангладеш, а также продолжения поставок нефтепродуктов в Бангладеш компанией SOCAR Trading S.A.

Шахбазов проинформировал об азербайджанских нефтегазовых проектах, показателях развития в электроэнергетике, потенциале и целях в области возобновляемых источников энергии.

Бангладешский министр также рассказал о быстром развитии энергетического сектора страны, разработке газовых месторождений и увеличении генерирующих мощностей, в особенности, за счет возобновляемых источников энергии. Он отметил сотрудничество с ACWA power Саудовской Аравии, которая также сотрудничает с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии.

Minval.az