В рамках проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмара Мамедъярова и Мохаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщили Report в МИД, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о вопросах, находящихся в повестке двусторонних отношений.

Министры отметили, что взаимное уважение и доверие между главами двух стран играют решающую роль в азербайджано-иранских отношениях.

В ходе встречи было отмечено, что успешно развивающееся региональное сотрудничество открывает широкие перспективы для двустороннего и многостороннего формата.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az