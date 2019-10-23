Академик Рамиз Мехтиев, освобожденный в среду от должности руководителя Администрации президента, избран президентом Академии наук Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжении об утверждении Рамиза Мехтиева на этой должности.
Академик Рамиз Мехтиев, освобожденный в среду от должности руководителя Администрации президента, избран президентом Академии наук Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжении об утверждении Рамиза Мехтиева на этой должности.
Дата: 2019/10/23 17:13
Раздел: Азербайджан, Важно
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