Академик Рамиз Мехтиев, освобожденный в среду от должности руководителя Администрации президента, избран президентом Академии наук Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжении об утверждении Рамиза Мехтиева на этой должности.

Minval.az