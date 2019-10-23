С 1 января следующего года будут взиматься штрафы за привлечение к деятельности тамады, музыканта, танцора, ашуга, клоуна и др., в том числе в сфере услуг фото-, видео- и аудиосъемки на свадьбах, торжествах и других мероприятиях физических лиц, оказывающих услуги клиентам на объектах общественного питания (официантов) без получения ими перед началом работы «Чека об оплате стабильной суммы по упрощенному налогу».

Как сообщает АПА, эти изменения отражены в проекте поправок в Налоговый кодекс.

В отношении работодателей, привлекающих к работе этих лиц без получения «Чека об оплате стабильной суммы по упрощенному налогу» (заказчика, состоящего на учете в налоговом органе) при первом таком нарушении по каждому человеку в течение календарного года будут применяться финансовые санкции в размере 2000 манатов, во второй раз в размере 4000 манатов, в третий или более разы в размере 6000 манатов.

Законопроект включен в повестку заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 12,13 и 14 ноября.

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