В рамках «Осенней акции» авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, при покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению «туда-обратно» из/в Баку):

• Кувейт – 159 евро

• Анталья – 169 евро

• Стамбул – 179 евро

• Дубай – 179 евро

• Алматы – 189 евро

• Анкара – 189 евро

• Тель-Авив – 229 евро

• Берлин – 269 евро

• Милан – 289 евро

• Париж – 299 евро

• Джидда – 309 евро

• Лондон – 389 евро

• Нью-Йорк – 439 евро

Minval.az