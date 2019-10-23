В рамках «Осенней акции» авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.
Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, при покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению «туда-обратно» из/в Баку):
• Кувейт – 159 евро
• Анталья – 169 евро
• Стамбул – 179 евро
• Дубай – 179 евро
• Алматы – 189 евро
• Анкара – 189 евро
• Тель-Авив – 229 евро
• Берлин – 269 евро
• Милан – 289 евро
• Париж – 299 евро
• Джидда – 309 евро
• Лондон – 389 евро
• Нью-Йорк – 439 евро