В ближайшее время впервые в Баку будет испытана сеть 5G.

Об этом АПА сообщил завотделом инноваций и цифрового развития Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов.

Отмечено, что такая экспериментальная зона, созданная совместно с китайской компанией «Huawei» уже создана неделю назад в центре Гейдара Алиева.

«На данный момент разрабатывается соответствующее законодательство для функционирования этой сети. Эту работу осуществляют еще на первом этапе. Параллельно проводятся обсуждения со специалистами этой области. Нужно, чтобы сеть была построена правильно с технологической точки зрения, потому что здесь идет речь о подключении к Интернету большого количества аппаратов и нужен совершенно особый подход», — отметил Азизов.

Отметим, что работы по созданию тестовой сети 5G были проведены азербайджанским оператором мобильной связи «Azercell Telekom».

Minval.az