Внедрено новшество по уведомлению водителей в связи с техосмотром транспортных средств.

Как сообщает АПА, начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Камран Алиев отметил, что ГУГДП по поручению руководства Министерства внутренних дел для удобства населения обратилось в службу «ASAN» с предложением создать услугу по уведомлению водителей о завершении техосмотра с помощью SMS-сообщений. Предложение было одобрено, и эта услуга была оперативно активизирована.

В дальнейшем предусмотрено уведомлять владельцев транспортных средств за 10 дней до завершения техосмотра с помощью SMS-сообщений с указанием времени следующего техосмотра: «Несмотря на размещение соответствующей информации о техосмотре в электронных кабинетах, созданных для всех пользователей транспортных средств, раньше водители выражали недовольство тем, что забыли о необходимости прохождения техосмотра, так как прошло 1-2 года, не могут пользоваться электронным кабинетом. Для решения этой проблемы мы решили создать услугу SMS-уведомления с помощью службы «ASAN». Но для этого и водителям нужно кое-что сделать».

Начальник отдела просит водителей, не прошедших регистрацию на сайте Asanpay.az, пройти электронную регистрацию на этом сайте с помощью FİN-кода с целью активизации для них этой услуги, потому что из-за отсутствия в системе телефонных номеров водителей они не смогут воспользоваться этой услугой.

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