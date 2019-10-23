В Хатаинском суде рассмотрена жалоба, поданная в особом обвинительном порядке матерью Национального героя Мубариза Ибрагимова Шамамой Ибрагимовой в отношении психолога Нармин Шахмарзаде.

Как сообщает АПА, на суде под председательством судьи Джавида Гусейна был вынесен приговор. Согласно приговору Н.Шахмарзаде приговорена к 400 часам исправительных работ.

Напомним, на прошлом процессе представитель особого обвинителя адвокат Рамиль Рустамов в своем выступлении потребовал суд лишить Н.Шахмарзаде свободы сроком на 3 года.

Отметим, что через несколько дней после статуса, написанного Н.Шахмарзаде 5 декабря прошлого года в своем профиле в «facebook», она сообщила в прямом эфире, что извиняется перед членами семьи Национального Героя и отметила, что некоторые сайты исказили содержание ее статуса. Суд принял на исполнение жалобу матери Национального Героя.

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