Президент Национальной Академии Наук, академик Акиф Ализаде написал заявление об отставке.

Как пишет АПА, он решил уйти с поста по состоянию здоровья:

«Заявление президента НАНА, академика Акифа Ализаде принято», — сообщил вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что сегодня пройдут выборы президента НАНА, однако не располагает информацией по поводу кандидатов в президенты.

Президент Ильхам Алиев в понедельник отправил в отставку двух вице-премьеров — Али Гасанова и Гаджибалу Абуталыбова. Оба перед этим сами подали на имя главы государства заявления с просьбой об отставке по собственному желанию.

Президент призвал ровесников Али Гасанова и Гаджибалы Абуталыбова последовать их примеру и добровольно подать в отставку. Акифу Ализаде — 85 лет.

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