На оккупированных азербайджанских землях — очередные провокационные вылазки Еревана. По сообщениям армянских информагенств, в захваченный Карабах спешно перебрасывают так называемых «азатамартиков», то есть участников боевых действий против Азербайджана в первую половину девяностых. Несколько десятков бывших боевиков спешно отправились в Карабах и пробудут там, как ожидается, до начала ноября.

Официальную версию уже изложил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян: «Вооруженные силы Армении в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке постоянно проводят несколько раз в год военные учения, во время которых объявляются сборы резервистов. Они бывают разных масштабов, разной длительности. В ходе завершившихся недавно учений, действительно, прошли большие сборы резервистов, но это не последнее мероприятие. Подобные мероприятия постоянны, ни с чем напрямую не связаны, это важные мероприятия, направленные на нашу боевую подготовленность». То есть подтвердил, что это не личная инициатива самих соучастников первого этапа открытой агрессии против Азербайджана — все делается вполне официально, и их переброской на оккупированные азербайджанские земли руководит минобороны Армении.

Прежде всего, таким образом официальный Ереван при помощи своих провокационных игр, намеренно или нечаянно, но в очередной раз подтвердил, что в Карабахе имеет место оккупация чужой территории, а никакое не «самоопределение». Более того, в случае с пашиняновскими перлами вроде «Карабах — это Армения, и точка», «уважаемый марзпет» в адрес Бако Саакяна и т.д. еще оставалось пространство для предположений, что у Пашиняна в силу его политической неопытности «поскользнулся язык», что он все еще не научился «цедить базар», выбирать выражения и понимать, что не все высказывания, которые мог позволить себе редактор оппозиционной газеты, годятся и для премьер-министра. Но на сей раз речь идет не о брошенной фразе, а об организованной переброске в оккупированный Карабах ереванских участников боевых действий первой половины девяностых.

И уж тем более вряд ли можно всерьез воспринимать высказанную Арцруном Ованнисяном версию, что это просто сборы резервистов и не более того. Да, в самих по себе сборах резервистов нет ничего странного. Армии разных стран могут строиться по самым разным моделям, где-то отдается приоритет наемной, то есть профессиональной или контрактной армии, где-то сохраняется воинский призыв, но почти всегда предусматривается наличие «резервистов», которых в случае необходимости можно поставить под ружье. И для них действительно регулярно организуют военные сборы, переподготовку и т.д. В советской армии таких призванных на сборы резервистов не очень почтительно именовали «партизанами». Но места для таких сборов предостаточно и в Армении. Во-вторых, мероприятие это достаточно «затратное». Призванных на сборы резервистов надо обмундировать, где-то разместить, кормить, предоставить им оружие, технику, а значит, патроны и горючее…И что же, армянская армия, при своем нынешнем безденежье, вдруг решила поиграть в эту ««Зарницу» для взрослых», как иронично именовали сборы резервистов в советские годы по аналогии с пионерской военно-спортивной игрой?

Но самое главное, перебрасывают в Карабах не просто резервистов, а «ветеранов» боевых действий начала девяностых. То есть бывших боевиков, имеющих «боевой опыт» по части расправ с безоружным населением. А это не просто меняет дело и политические акценты — такая «передислокация» априори является для нашей страны сигналом тревоги.

Подобная переброска «ветеранов этнических чисток» по меньшей мере не позволяет исключать, что по ту сторону линии фронта открыто готовятся к «силовому сценарию» на захваченных азербайджанских землях. Отношения Пашиняна с ханкендинской верхушкой накалились до предела. Оставлять Карабах в состоянии «вялотекущего мятежа» для Никола Воваевича слишком рискованно. Тем более что местные «тузы», вроде того же Баласаняна, высказывают против него все более серьезные обвинения и едва ли не в открытую готовят вооруженный путч. Ереван, конечно,, пытается искать и раскручивать «альтернативные фигуры». Но, во-первых, уже две попытки повторить здесь что-то вроде «шашлычной революции» потерпели крах. А во-вторых, внутренние проблемы в Ханкенди решаются совсем другими методами: достаточно вспомнить, как в апреле 1992 года здесь был убит Артур Мкртчян, только что избранный на пост «председателя парламента Нагорного Карабаха», а в 2000 году Самвел Бабаян устроил покушение на «президента Нагорного Карабаха» Аркадия Гукасяна. При этом Никол Пашинян не может быть до конца уверен в лояльности ни армии, где ему не простили «антикоррупционных чисток», ни полиции и СНБ, где он совсем недавно менял руководство. Остается рассчитывать разве что на «Сасна Црер», ветеранов первого этапа карабахской войны и прочие неофициальные вооруженные структуры. А так как речь идет о территории, которую все мировое сообщество признает частью Азернбайджана, то в случае силового сценария и масштабного «внутреннего» кровопролития нашей стране надо быть готовой к немедленному вмешательству.

Но точно так же не исключено и другое: по ту сторону линии фронта взят курс на подготовку масштабной вооруженной провокации, а возможно, и возобновления боевых действий. Весной 2016 года, во время апрельских боев, армянские соучастники агрессии против Азербайджана, воодушевленные перспективой заняться грабежом мирного населения, тоже оперативно двинулись к линии фронта (правда, по дороге попали под удар «дрона-камикадзе», но это уже другая тема). А теперь в Армении уже напоминают тоном сварливой старой тетки, что «17 октября в приграничном с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) Тертерском районе Азербайджана (в направлении «Мартакерта» (Агдере — Minval.az)) собрались сотни азербайджанцев, которые с флагами и плакатами «Карабах – это Азербайджан» хотели двинуться в сторону границы с «Арцахом» и пересечь ее». Можно, конечно, напомнить армянским стратегам, что бросать невооруженных людей под пули — это не в традициях Азербайджана, и заодно посоветовать не мерить всех по себе. Но в Армении уже не первый раз делали и делают ставку на дестабилизацию ситуации в Азербайджане. И вполне могут, воодушевившись «отфотошопленными» фотографиями с недавнего митинга, попытаться не то воспользоваться ситуацией, не то подтолкнуть ее. Тем более что Ереван явно пугают и закупки нового оружия, и укрепление партнерства Азербайджана и Турции, и азербайджанские инженерные работы вблизи линии фронта. А армянская армия уже давно испытывает острейший дефицит личного состава, так что латать дыры приходится, то перебрасывая в Карабах части полиции и внутренних войск Армении, то агитируя женщин надеть военную форму. Соучастники первой фазы военных действий вполне подходят на роль очередной такой «заплаты на Тришкин кафтан». На этом фоне война вполне может показаться Николу Пашиняну этаким спасительным «маневром последнего момента».

А это значит, что нам просто надо быть готовыми к любому повороту событий на линии фронта и на оккупированных азербайджанских землях. Тем более что для собственной силовой операции у Азербайджана есть и правовые основания, и ресурсы, и силы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az