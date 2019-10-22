Посольство США в Азербайджане выразило отношение утверждениям, распространенным в последние дни в местных СМИ.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Майкл Дикерсон заявил, что распространяемые в последние дни в СМИ обвинения о том, что США заинтересованы в нарушении стабильности в Азербайджане, являются ложными и абсурдными.

«Приветствуем удаление программ и публикаций в связи с этим. После обретения Азербайджаном независимости США постоянно оказывают поддержку независимому, стабильному, процветающему и демократическому Азербайджану.

За последние 26 лет США оказали Азербайджану помощь в размере 1,5 млрд. долларов, что послужило положительным изменениям в жизни многих азербайджанцев. Сюда входит помощь улучшению сфер безопасности, здравоохранения, сельского хозяйства, гражданского общества, экономического развития, женского предпринимательства, туризма и образования.

США всегда поддерживали независимое и суверенное право Азербайджана на добычу и экспорт энергоресурсов со времени подписания «контракта века» 25 лет назад до строительства Южного газового коридора», — цитирует дипломата АПА.

Он отметил, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, решительно настроена работать со сторонами в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «С 1993 года США оказали вынужденным переселенцам-азербайджанцам помощь в размере 125 млн. долларов. Мы высоко оцениваем партнерство и дружбу с правительством и народом Азербайджана. Надеемся на продолжение углубления сотрудничества в последующие годы во имя взаимной выгоды наших народов».

Minval.az