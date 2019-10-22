В рамках проекта железной дороги Казвин-Решт-Астара в этом году начнется строительство линии Решт-Астара.

Об этом АПА сообщил заместитель министра транспорта Ирана Шахрам Адамнежад.

По его словам в настоящее время разрабатывается модель финансирования для реализации проекта.

«Как вы знаете, строительство части железной дороги Казвин-Решт-Астара до Решта уже завершена. Этот проект увеличит транзитные возможности Азербайджана и Ирана. Остается строительство части Решт-Астара. По этому вопросу ведутся переговоры с братским Азербайджаном. После разработки модели финансирования проекта в этом году начнется строительство остальной части железной дороги», — сказал Ш.Адамнежад.

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