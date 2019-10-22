Биологи обнаружили шестой палец у животного под названием Мадагаскарская руконожка. Об этом сообщает «Газета.ру » со ссылкой на American Journal of Physical Anthropology.

Примат обитает исключительно на острове Мадагаскар. Этот вид также занесен в Красную книгу. В длину тело маленького животного достигает 36-44 см, а вес приближен к отметке в три килограмма.

Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые. Выяснилось, что дополнительный палец помогает животному хвататься за ветки при передвижении.

Остальные пять пальцев эволюционировали в длинные и тонкие. Благодаря им животное может добывать себе пищу — личинками, которые прячутся очень глубоко под кору деревьев.

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