Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Сайпулла Абсаидов ушел в отставку с занимаемой должности. Об этом Sputnik Азербайджан заявили в пресс-службе федерации борьбы Азербайджана.

Как отметили в организации, известный дагестанский специалист ушел в отставку по собственному желанию. При этом пост главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе в настоящее время остается вакантным и руководство федерации ведет поиски нового специалиста.

Напомним, что Сайпулла Абсаидов, тренировавший национальную команду по вольной борьбе последние девять месяцев, не отправился вместе с командой на лицензионный чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), где азербайджанские вольники завоевали лишь одну олимпийскую путевку. Ее обладателем стал олимпийский чемпион Лондона-2012 и бронзовый призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Шариф Шарифов (97 килограммов).

В федерации борьбы Азербайджана официально не сообщили о причинах отсутствия тренера в составе сборной на лицензионном чемпионате мира. По не официальным данным, отсутствие тренера было связано с конфликтом между Абсаидовым и представителями федерации. Сам же специалист рассказал Sputnik Азербайджан, что не поехал в Нур-Султан из-за травмы ноги.

Minval.az