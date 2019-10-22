«В общем, на земном шаре в последние годы наблюдаются климатические изменения. Естественно, это не проходит мимо Азербайджана. Такое напряженное положение создалось по причине теплой погоды в последние годы, одновременного уменьшения количества осадков, исчезновения снежного покрова».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал заведующий отделом эксплуатации водохранилищ и гидроузлов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Эльхан Гусейнов.

По его словам, в последние годы водные запасы в Куре снижаются:

«Это оказывает непосредственное влияние на Мингячевирское водохранилище. Сегодня количество воды в Мингячевирском водохранилище на уровне 68-51 метров. Это впервые за последние 40 лет. Орошение 150 тыс. гектаров Карабахской зоны и 130 тыс. гектаров Ширванской зоны обеспечивается посредством двух магистральных каналов из этого водохранилища. В то же время при помощи установленных насосов на реке Куре обеспечивается орошение прибрежных районов Куры».

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