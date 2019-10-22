Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Шахина Абдулла оглу Мустафаева вице-премьером Азербайджана.

Другим распоряжением президент освободил Мустафаева с должности министра экономики.

Minval.az