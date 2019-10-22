Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Шахина Абдулла оглу Мустафаева вице-премьером Азербайджана.
Другим распоряжением президент освободил Мустафаева с должности министра экономики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Шахина Абдулла оглу Мустафаева вице-премьером Азербайджана.
Другим распоряжением президент освободил Мустафаева с должности министра экономики.
Дата: 2019/10/22 16:32
Раздел: Азербайджан, Важно
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