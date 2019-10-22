Мы искренне не понимаем, откуда в XXI веке в офисных пространствах берутся люди, которые пахнут так, словно душ, мыло и воду еще не изобретали, но твердо уверены, что с этим можно бороться. Сейчас расскажем, как именно.

Вот вы – идеальный работник: и нас читаете регулярно и знаете, что вонь – один из трех смертных офисных грехов и умеете пользоваться душем и дезодорантом. Да об этом же знают все! Но откуда-то почти в каждом офисе берется персонаж, приближающий пространство вокруг себя к состоянию экологической катастрофы для всех, у кого есть нос. И тут возникает дилемма: с одной стороны, постоянная вонь – это физический дискомфорт для всех, с другой, как-то неловко об этом говорить. Ну ладно, один раз могли отключить воду, потом кончился дезодорант, потом он мог случайно опрокинуть на себя пакет с мусором, который собирался выкинуть по дороге на работу… Но не каждый же день. Если вы начинаете понимать, что противогаз вам не очень к лицу, а воспитание и природная скромность не позволяют говорить людям, что мусорное ведро и то приятнее пахнет, мы вас научим, как элегантно разобраться с вонючим вопросом.

Способ первый:

Данный способ никого из коллектива не поставит под подозрения. Вы просто ждете, когда в вашей компании случится тренинг по деловому общению или что-то в этом духе. А потом просите тренера сказать коллеге, что он пахнет плохо и это противоречит нормам делового общения, пусть больше так не делает. Также попросите тренера вас не выдавать, пусть коллега-«скунс» думает, что инициатива целиком и полностью принадлежит лектору: они всё равно видятся первый и последний раз. Тренеру можете предложить небольшую денежную компенсацию, чтобы был посговорчивее. В конце концов, деньги – не такая большая цена за то, чтобы дышать чистым и свежим воздухом. Если подобные тренинги у вас не случаются или их проводит сотрудник из HR, который никогда в жизни на подобное не согласится (и мы его, честно сказать, понимаем), подкупите какого-нибудь прохожего или знакомого, пусть под видом тренера очистит воздух от вонючих коллег.

Способ номер два: анонимная записка

Это проще простого: дождитесь пока вонючий коллега покинет свое рабочее место и подкиньте ему записку, кратко излагающую суть проблемы. Впрочем, можно и не кратко, можно и в стихах или при помощи инфографики. Главное, чтобы удобно (для вас) и доступно (для коллеги). Постарайтесь детально изложить суть проблемы, так, чтобы было как можно меньше похоже на стеб и как можно больше на просьбу, которую необходимо выполнить. Чтобы избежать графологического разоблачения, можете использовать Microsoft Word и другие средства автоматизации письма (как сказали бы в каком-нибудь комитете). Избегайте только вырезанных из журнала и наклеенных на бумагу букв, это отдает маньячиной и заставит вашего коллегу нервничать и, как следствие, еще сильнее пахнуть.

Способ номер три: подарок со смыслом

Элементарно: подарите коллеге набор «Помойся». Он продается в любом магазине и благодаря усилиям маркетологов носит более приятные названия, но суть не меняется: там всякие гели для душа, губочки и дезодоранты (есть разные вариации). Это тоже просто, но может не сработать. Коллега может вам ответить, что подарок чертовски мил, но ему не подходит, ведь, по его мнению, нет ничего более полезного и натурального, чем натираться хвостом воблы/барсучьим жиром/мухомором лекарственным или чем-то там еще. Тогда придется прибегать к более радикальным мерам.

Если и начальник, заходя в офис, громогласно задается вопросом: «Кто притащил в офис дохлую кошку?», значит, его тоже можно подключить к плану очистки корпоративного воздуха. Подговорите босса составить и вывесить свод правил, предписывающий всем сотрудникам ежедневно принимать душ, менять одежду и пользоваться моющими и дезодорирующими средствами, продающимися в магазинах (а не у бабушки у метро). Появление в офисе в обуви, в которую (хотя бы единожды) писал кот, также строго запрещено. За нарушение всех вышеописанных правил – немедленное увольнение! Должно сработать. Если босс не из сговорчивых, можете сами распространить подобный документ.

И наконец, способ четыре: прямота

Ну и на случай, если у источающего дурной запах коллеги с пониманием намеков всё так же плохо, как с обонянием, есть смысл решиться на отчаянный шаг – сказать все как есть, прямо в лицо. Только постарайтесь быть как можно тактичнее. Тогда, возможно, вы даже не станете злейшим врагом распространителя вредоносных запахов, плохо совместимых с жизнью. Чисто теоретически есть вероятность, что он даже будет благодарен за то, что уберегли его от дальнейшего позора.

Ну а теперь, когда у вас в офисе чистый, почти альпийский воздух, вам уже ничего не мешает, так что марш работать.

Minval.az