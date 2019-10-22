Увеличена государственная пошлина за технический осмотр транспортных средств в случаях, установленных законом.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенном изменении в закон «О государственной пошлине».

Согласно проекту, за технический осмотр транспортных средств в случаях, установленных законом, государственная пошлина повышена с 20 до 30 манатов.

В то же время при внесении изменений в показатели технического учета транспортных средств или проведения технического осмотра транспортных средств по требованию покупателя транспортных средств государственная пошлина увеличена с 20 манатов до 30 манатов.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принят в III чтении.

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