В связи с проведением с 25 по 26 октября 2019 года в городе Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения на некоторых улицах и проспектах планируется изменение направления движения автомобилей с ограничением интервалами движения.

Как сообщил начальник отдела УГДП Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, определены маршруты движения высоких гостей, участников мероприятия в направлении отелей в центре города 23-24 октября. С этой целью будут осуществлены меры безопасности в направлении Центра Гейдара Алиева, Бакинского Конгресс-центра, отеля «Hyatt Regency» и других мест, предназначенных для размещения гостей и проведения мероприятий, передает агентство АПА.

По этой причине 24 октября с 08:30 до окончания мероприятий автотранспортное движение по улицам, которые примыкают и пересекаются с кругом Азнефти, улицей Ниязи, проспектом Нефтяников, улицами Р.Рзы, Бакиханова, Я.Сафарова, К.Рагимова, У.Гаджибекова, З.Алиевой, проспектами Иншаатчылар, Н.Нариманова, 10-м заводским кругом, проспектом Г.Алиева, улицами М.Гусейна и Т.Эльчина будет ограничено с короткими перерывами. В частности, движение автотранспорта на участке от проспекта Хатаи и улицы Тебриза от пересечения с улицей Гасаноглу до пересечения с улицей Гадирбекова будет полностью закрыто.

«В связи с этим, гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Во избежание возникновения пробок и заторов с учетом государственной важности проводимых мероприятий просим водителей и владельцев автотранспортных средств как можно реже пользоваться частными автомобилями на вышеуказанных улицах и проспектах, и с пониманием отнестись к предстоящим небольшим ограничениям», — добавил он.

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