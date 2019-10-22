Делегация из Армении не примет участия в саммите Движения неприсоединения 25-26 октября в Баку.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

«Армения не обращалась для участия в саммите Движения не присоединения. Да, она является страной наблюдателем в организации, но ее нет в списке участников, которые прошли регистрацию на сайте Организации», — сказал Гасанов на брифинге во вторник.

По его словам, со своей стороны Азербайджан не выступал против «участия той или иной страны в саммите».

Minval.az