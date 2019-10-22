В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу в отношении должностных лиц Бейлаганского отдела Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Мехди Абдуллаева и Новруза Алкярямова.

Как сообщает АПА, на суде, под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой, зачитан приговор.

Согласно приговору, оба обвиняемых получили условное наказание и были отпущены на свободу из зала суда.

Согласно обвинению, причиной возбуждения уголовного дела послужил факт взятки в размере 10 тыс. манатов за участок земли в Бейлаганском лесохозяйстве.

М.Абдуллаеву было предъявлено обвинение по статье 311.1 Уголовного Кодекса АР (Получение взятки, то есть прямое или косвенное требование или получение, либо принятие предложения или заверения об этом лично или через посредника, для себя либо третьих лиц материальных и иных благ, льгот или привилегий за какое-либо действие (бездействие), связанное с исполнением служебной обязанности (полномочий) должностного лица, равно за общее покровительство или попустительство по службе).

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