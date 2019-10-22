В рамках программы Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) — «Реинтродукция зубров в Азербайджане» в будущем году в Азербайджан будут доставлено еще восемь зубров.

Об этом сообщил Trend глава азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы Эльшад Аскеров.

Аскеров, напомнив о завезенных ранее в Азербайджан 12 зубрах, отметил, что в будущем году их общее число в стране достигнет 20.

Рассказав о проведенных с участием зарубежных экспертов научных исследований в зоне Большого Кавказа, перед доставкой в страну первых зубров, Аскеров добавил, что на основе результатов этих исследований было принято решение о размещении этих зубров на территории в 300 гектаров, в Шахдагском национальном парке, в Исмаиллинском районе. В целях обеспечения их безопасного существования, во избежание их побега и нападения на них диких животных, территория их обитания окружена забором, с подведенным к нему электрическим током.

«Электрический забор не может убить животных, он всего лишь не позволяет им выйти за пределы территории», — заявил Аскеров.

Глава представительства отметил, что в Азербайджан завозятся зубры лишь с кавказскими генами.

По словам Аскерова, после проведенных поисков в европейских зоопарках, были обнаружены зубры с кавказскими генами.

«Эти животные также живут в Беларуси, Польше, Америке и в других регионах мира. Но так как они не эндемичные, мы находим животных с генами, соответствующими Кавказскому региону. Каждый из 12 зубров является носителем кавказских генов», — сказал глава представительства.

Аскеров отметил, что согласно исследованиям ученых, для здорового продолжения поколения зубров их начальное количество должно равняться как минимум 50. Поэтому в последующие годы планируется довести их число до 50 особей.

«Ученые считают, что в случае если их количество меньше 50, они бывают генетически малосортными. Во избежание возникновения в будущем генетических проблем, начальное количество должно равняться 50», — сказал Аскеров.

Также глава представительства сообщил, что европейские зоопарки передали находящихся на грани вымирания зубров на бесплатной основе.

«Если приобретать их за деньги — это будет стоить очень дорого. Цена самцов зубров — 12 тысяч, самок — восемь тысяч евро. При покупке, пара зубров обошлась бы нам в 20 тысяч евро. Но так как мы реализуем программу «Реинтродукция зубров в Азербайджане», зоопарки передали нам зубров бесплатно», — продолжил Аскеров.

Minval.az