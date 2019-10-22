В январе-сентябре текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, увеличилось на 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4201,5 тысячи человек, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В частности, 36,3 процента граждан страны отправились в Иран, 29 процентов — в Грузию, 17,5 процентов — в Россию, 11,8 процента — в Турцию, 5,4 процента — в другие страны. Из выехавших за границу граждан 63,8 процента составляют мужчины, 36,2 процента — женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана посетивших Иран возросло на 39,1 процента, Грузию — на 12,7 процента, Россию — на 6,5 процента, Турцию — 4,7 процента.

Из выехавших за границу граждан Азербайджана 82,1 процента воспользовались железнодорожным и автомобильным, 17,2 — воздушным, 0,7 — морским транспортом.

Minval.az