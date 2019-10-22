В Азербайджане впервые родителям 2550 новорожденных автоматически назначили единовременное пособие по рождению.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Онлайн-система назначения пособия по рождению ребенка заработала десять дней назад. В связи с этим уже сегодня родителям нет необходимости собирать документы и обращаться лично в государственные органы для получения пособия.

Согласно новой системе, после того, как родители оформят свидетельство о рождении ребенка, Минтруда получит соответствующие данные из реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции.

Затем министерство труда и соцзащиты назначит единовременное пособие и направит СМИ-оповещение родителям ребенка. В уведомлении будет указан размер единовременного пособия по рождению ребенка, а также место и сроки получения средств.

Отметим, что с 2019 года размер единовременного пособия по рождению ребенка составляет 200 манатов.

Minval.az