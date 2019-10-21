21 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Али Гасанова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности.

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Президент Ильхам Алиев сказал: Уважаемый Али муаллим, сегодня вы написали заявление на мое имя. В заявлении вы просите освободить вас от занимаемой должности. Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашей страны. На протяжении многих лет вы играли активную роль во всестороннем развитии Азербайджана. Вы были выдвинуты великим лидером Гейдаром Алиевым, еще в советское время его решением назначались на высокие должности, в период независимости 21 год занимаете пост заместителя премьер-министра, последние 16 лет – под моим руководством. Конечно, оказанное вам высокое доверие говорит о том, что на занимаемых должностях вы достойно справлялись с работой. Но, разумеется, жизнь не стоит на месте, назначен новый премьер-министр, перед Кабинетом Министров поставлены новые задачи. К тому же вы достигли пенсионного возраста, вам 71 год, и, конечно, считаю, что вы показываете хороший пример, уступая место молодым кадрам. Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти. В то же время вы играете активную роль в общественно-политической жизни, и по моей рекомендации Партия «Ени Азербайджан» удостоила вас должности заместителя председателя. Это – высокая оценка вашей деятельности и большое доверие к вам как с моей стороны, так и со стороны членов партии. Уверен, что как надежный член команды вы и дальше будете продолжать свою деятельность. Считаю, что в партийной работе есть необходимость в большей активности. По моему указанию должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на совершенствование деятельности Партии «Ени Азербайджан». В последнее время вы активнее включились в это дело, совершаете поездки по регионам. В направляемых мне справках информируете о ситуации в регионах и выдвигаете предложения, связанные с предстоящей работой.

Еще раз благодарю вас за многолетнюю работу во имя Азербайджана. Хочу выразить уверенность в том, что в будущем вы будете вносить вклад в общественно-политическую жизнь нашей страны.

Али Гасанов: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Выражаю Вам глубокую признательность за то, что приняли меня. Действительно в период своей 51-летней деятельности я 20 лет работал под руководством великого лидера Гейдара Алиева, а в последние 16 лет – под Вашим руководством. Высказанные Вами сейчас в мой адрес слова – самая высокая оценка для меня. Что может быть большего для человека?! Человеку, проработавшему 20 лет под руководством великого лидера и 16 лет – под руководством президента страны уважаемого господина Ильхама Алиева, занявшего сегодня достойное место среди президентов мира, которому нет равных, – получить такую оценку от такого президента – что еще нужно?! Работа под руководством великого лидера и под Вашим руководством – самое большое благо для меня. Я – алиевец и останусь им до конца жизни. Что может быть лучше таких слов, высказанных президентом страны о должностном лице, такой оценки проделанной им работы?!

Президент Ильхам Алиев: Вы заслуживаете этого, Али муаллим, я говорю вполне искренне. Конечно, в повседневном формате президент больше высказывает критические мысли, и это естественно. Но я объективно оцениваю деятельность каждого человека, каждого должностного лица, и высказанные в ваш адрес слова полностью соответствуют действительности.

Али Гасанов: В этом Ваше величие, Вы еще раз показываете, что являетесь гарантом каждого гражданина Азербайджана. Я тоже гражданин Азербайджана, и Вы еще раз демонстрируете это. Вы провели реформы во всех сферах. Да, надо уступать дорогу молодежи. Великий лидер Гейдар Алиев тоже предпринимал такие шаги. Сегодня политика великого лидера Гейдара Алиева полностью продолжается во всех направлениях. В корне, в основе всего того, что мы добились, естественно, лежит политика великого лидера Гейдара Алиева. Слава Аллаху, что Вы тоже достойно и с большим умением осуществляете это. Сегодня Вы популяризируете Азербайджан во всем мире. Возьмем работу Мехрибан ханым. Мехрибан ханым является женщиной, обладающей высочайшими качествами, гуманизмом, самыми высокими политическими качествами. Мехрибан ханым подняла азербайджанскую женщину на самую высокую вершину. Благодаря Вам сегодня весь мир говорит об Азербайджане. Как можно не видеть этого? Те, кто находится в оппозиции, из кожи вон лезут, говорят, что заблагорассудится, чтобы оправдать полученные средства, списать их. Вся азербайджанская общественность должна выразить отношение к такой необъективности, каждый должен высказать позицию.

Еще раз благодарю Вас за то, что приняли меня сегодня, за высказанные в мой адрес добрые слова. Как сегодня отчетливо видны наглядные результаты работы, проведенной великим лидером, так и результаты Вашей работы еще отчетливее будут видны с каждым годом, через 10, 50 лет. Поэтому еще раз благодарю Вас. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Али муаллим.

Minval.az