Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил МГИМО с юбилеем.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на торжественном мероприятии в честь 75-летия Московского государственного института международных отношений (МГИМО) зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В письме говорится: «Уважаемый Анатолий Васильевич, примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 75-летия Московского государственного института международных отношений (университета) Министервства иностранных дел Российской Федерации.

Будучи уникальной кузницей дипломатических кадров, МГИМО прошел большой и славный путь. Сегодня МГИМО заслуженно считается флагманом российского высшего образования, символом качественного обучения и по праву является одним из престижных учебных заведений мирового значения.

Из его стен вышла блестящая плеяда государственных и общественных деятелей, политиков, ученых, высококвалифицированных специалистов. Глубокие знания, широкий кругозор, профессиональные умения и навыки, приобретенные за годы учебы, позволяют выпускникам МГИМО пользоваться уважением и авторитетом не только у себя на родине, но и во всем мире.

Мне очень приятно, что и для меня МГИМО – альма-матер. Я всегда с особой признательностью и теплотой вспоминаю студенческие годы и с гордостью ношу звание выпускника МГИМО.

Убежден, что благодаря высокому уровню организации ученого процесса и опыту педагогического состава, МГИМО и впредь будет верно следовать своим непоколебимым традициям подготовки кадров, отвечающих требованиям современного мира».

Уважаемый Анатолий Васильевич, желаю Вам, всем преподавателям и студентам МГИМО успехов в достижении поставленных целей и всего самого доброго.

Ректор Анатолий Торкунов в интервью журналистам отметил, что в МГИМО очень высоко ценят поздравление Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Для нас слова поздравления Президента Азербайджана – это подарок. Мы многие знаем его лично, знаем как прекрасного человека, как человека, который не только учился, но и 5 лет проработал в МГИМО. Мы очень высоко ценим то, что он сохранил теплое отношение и не забывает никогда об университете. Счастья, здоровья, добра и с нашим общим юбилеем!».

В ходе торжественного мероприятия П.Бюльбюльоглу также вручил ректору МГИМО Анатолию Торкунову медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».

Minval.az