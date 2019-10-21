Сегодня состоялось внеочередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, заседание было организовано в связи с подозрительными моментами, зарегистрированными на нескольких встречах выступающего в I Дивизионе клуба «Агсу».

Согласно разбирательству, проведенному спецкомиссией по договорным играм при АФФА и экспертами, а также согласно поступившей из УЕФА в АФФА информации, было установлено, что игроки клуба Эльчин Гашимов и Руслан Мирзалыев выступали в договорных играх.

С учетом заключения комиссии и экспертов, данных и отчетов УЕФА, до окончания разбирательства наложен запрет на любую футбольную деятельность обоих лиц.

АФФА обратится в соответствующем порядке в правоохранительные органы в связи с вопросом.

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