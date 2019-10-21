По данным Центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения, за первые 9 месяцев 2019 года 9,9% случаев, а с 1987 года по 1 октября 2019 года 41,1% случаев инфицирования ВИЧ среди граждан Азербайджана произошли в результате употребления инъекционных наркотиков.

Об этом АПА сообщили в постоянной Рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что среди 7932 человек, у которых был ВИЧ с 1988 года, 3258 больных были потребителями инъекционных наркотиков и из них 2564 человека (79,3%) были взяты на диспансерный учет.

В то же время, в стране наблюдается уменьшение случаев инфицирования ВИЧ среди наркоманов. Из 524 граждан Азербайджана, инфицированных ВИЧ за первые 9 месяцев 2019 года, 34 человека (9,9%) были потребителями инъекционных наркотиков.

Minval.az