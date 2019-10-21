«Тофиг Ягублу, находящийся в настоящее время под административным арестом, обратился в связи с плохим самочувствием и сообщил, что нуждается в медицинской помощи».

Об этом АПА сказал начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов в связи с распространенной в социальных сетях информации от адвоката Тофига Ягублу Немата Керимли по поводу состояния здоровья его подзащитного,. Он отметил, что в соответствии с требованиями инструкций, всех, кто находятся под административным арестом и нуждаются в медицинской помощи, направляют в госпиталь Министерства внутренних дел на обследование: «Сегодня Тофиг Ягублу обратился в связи с плохим самочувствием и болью. Поэтому его отправили в госпиталь МВД. Там он прошел все необходимое обследование и у него не выявили никаких патологических расстройств. Его ознакомили с протоколами всех обследований, он подписал их. После обследования Тофига Ягублу вернули в исправительное учреждение».

Э.Захидов отметил, что если Т.Ягублу не доверяет результатам обследования, то после истечения срока административного заключения может пройти повторное обследование в любой клинике.

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