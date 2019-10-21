Посольство США в Азербайджане выступило с заявлением в связи с несанкционированной протестной акцией в Баку 19 октября.

«Мы призываем правительство расследовать сообщения о насилии со стороны полиции, привлечь виновных к ответственности и обеспечить, чтобы арестованные были освобождены как можно скорее.

Гарантии правам людей свободно собираться и выражать свои взгляды является основой для сильного общества. Действия, предпринятые правительством для запрета мирных демонстраций в районах, близких к центру города, или применения насилия в отношении граждан, которые хотят выразить свое мнение, не позволяют людям пользоваться этими правами и ослабляют Азербайджан.

Ограничение доступа к Интернету во время акций протеста не защищает интересы Азербайджана, а скорее ограничивает возможности страны. Свобода собраний и свобода слова являются фундаментальными свободами, закрепленными в Конституции Азербайджана, и мы призываем правительство обеспечить и защитить эти свободы.

Соединенные Штаты ценят свое партнерство с правительством и народом Азербайджана и рассчитывают на углубление диалога по вопросам, которые пойдут на пользу нашим народам», — говорится в заявлении.

Minval.az