Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС) по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает МО АР, целью учений, проведенных для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, стала организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений были усовершенствованы умения командиров и штабов управлять силами, а также проверены готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

Minval.az