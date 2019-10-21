«Союз народа и власти в Азербайджане нерушим. Мы были свидетелями попыток радикальной оппозиции в стране и некоторых внешних сил провести незаконную акцию».

Как сообщает Report, об этом, комментируя состоявшуюся 19 октября незаконную акцию оппозиции, заявил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному устройству Али Гусейнли.

Он отметил, что поправки, внесенные в закон «О свободе собраний», соответствуют Гаагской Конвенции по правам человека: «Ограничения, введенные в соответствии с поправками, отражены в Европейской конвенции по правам человека. Мы заимствовали их оттуда и приобщили к национальному законодательству».

Однако, по словам А.Гусейнли, ЕС занял неадекватную позицию и вслед за ним, вероятно, последуют и ряд других международных организаций. Коснувшись действий азербайджанской полиции, А.Гусейнли отметил: «Действия полиции при разгоне митингующих во Франции и Испании не сравнить с действиями азербайджанской полиции. Несмотря на противозаконность акции, азербайджанская полиция действовала очень выдержанно и в рамках закона».

Minval.az