22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны дожди, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Minval.az