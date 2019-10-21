Помощник президента по общественно-политическим вопросам — заведующий отделом Али Гасанов прокомментировал прошедший в Баку 19 октября митинг оппозиции.

В эфире государственного телевидения Али Гасанов отметил, что станциями метро и автобусами в районе площади 28 Мая пользуются ежедневно около 200 тысяч человек:

«В этой зоне много объектов, магазинов, торговых центров, школ, больниц и институтов. Представьте, что этот антинациональный и антигражданский митинг оппозиции нарушил ритм жизни более 200 тысяч жителей Баку. Для обеспечения общественного порядка полиции пришлось ограничить передвижение граждан. Поэтому от имени органов полиции и от имени Азербайджанского государства я извиняюсь перед теми гражданами, которые не имели ничего общего с этот акцией, за доставленный дискомфорт. На самом деле, это оппозиция должна извиняться. Кто-то должен нести за это ответственность, или нет?! Ответственность за нарушения ритма жизни 200 тысяч граждан несут оппозиция, организаторы и политики, желающие создать в центре Баку противостояние, хаос и анархию. 25-26 лет правительство, в котором представлен в том числе и я, управляет Азербайджаном, контактирует с гражданами страны, проводит политику для осуществления их желаний. Граждане Азербайджана в целом довольны этой властью, на что указывают и проведенные опросы. Азербайджанская оппозиция уже 25-26 лет терпит крах, бойкотируется азербайджанским народом.

Призываю граждан, которые сплотились вокруг этих амбициозных, антинациональных политиков оппозиционных партий. Если у вас есть какие-либо проблемы, связанные с властью, то я, как помощник президента, и остальные 6-7 помощников, готовы выслушать беспокоящие вас проблемы».

Minval.az