В честь 28-й годовщины Государственной независимости Азербайджана, состоялся грандиозный концерт, на котором присутствовали десятки тысяч человек.

В ходе концерта, организованного в парке Центра Гейдара Алиева, своих хиты исполнили звезды эстрады, любимые певцы молодежи — Мурад Армиф, Ройя Мири Юсиф, EMİN, Ellai, Elman, BahhTee. Концерт, начавшийся композицией ритм-группы «Натиг» и танцевальной группы «Мирвари», завершился песней «Азербайджан».

Концерт запомнился эмоциями людей, в особенности, молодежи, совместным исполнением песен, воспевающих Азербайджан и искренними поздравлениями участников Президенту и народу независимого Азербайджана.

Minval.az