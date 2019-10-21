Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане к 2024 году увеличится до 849,9 манатов ($499,9). Об этом сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Согласно прогнозам, на конец 2020 года среднемесячная заработная плата составит 716,7 манатов, 2021 года — 768,6 манатов, 2022 года – 809,2 манатов, 2023 года — 849,9 манатов.

В Минфине отметили, что номинальные денежные доходы населения Азербайджана к 2024 году увеличатся до 80,3 млрд манатов.

Согласно прогнозам, в 2020-2023гг в Азербайджане ожидается ежегодный рост номинальных денежных доходов населения. В 2020 году денежные доходы населения прогнозируются на уровне 64,3 млрд манатов, в 2021г – 69,5 млрд манатов, 2022г — 75 млрд манатов, в 2023г – 80,3 млрд манатов.

По оценкам правительства, среднегодовой рост доходов населения в 2020-2023 годах составит 8,3%.

По прогнозам, в 2020-2023гг также будет наблюдаться рост расходов населения. В 2020 году расходы населения составят 55,9 млрд манатов, в 2021 году – 60,3 млрд манатов, в 2022 году – 64,9 млрд манатов , в 2023 году – 69,4 млрд манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2019 года составляет 589,3 манатов ($346,6).

Minval.az