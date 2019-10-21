Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов примет участие в торжествах по случаю восхождения на престол императора Японии Нарухито.

«Делегация во главе с Асадовым отправилась в Японию для участия в торжествах, по случаю восхождения на престол императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября»,- сообщает пресс-служба парламента.

В торжествах примет участие около 2 тыс. представителей из 174 стран.

В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

30 апреля 2019 года Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.

С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра «Рэйва» — «Прекрасная гармония».

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