Сегодня в районе 15.00 в центре Баку на улице Низами группа феминисток провела акцию.
Согласно информации издания АПА, участницы акции протестовали против бытового насилия.
Сотрудники полиции пресекли несанкционированную акцию.
Сегодня в районе 15.00 в центре Баку на улице Низами группа феминисток провела акцию.
Согласно информации издания АПА, участницы акции протестовали против бытового насилия.
Сотрудники полиции пресекли несанкционированную акцию.
Дата: 2019/10/20 21:59
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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